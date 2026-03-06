Real Madrid multado pela UEFA por comportamento racista de adeptos frente ao Benfica

Na 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

A UEFA multou esta sexta-feira o Real Madrid em 15 mil euros devido ao "comportamento racista dos adeptos" no encontro com o Benfica, da 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da prova milionária. Além disso, o organismo determinou ainda, em caso de reincidência, o encerramento parcial do Santiago Bernabéu no próximo encontro em casa da mesma competição.



Mensagem contra o racismo no estádio Santiago Bernabéu durante o Real Madrid-Benfica Getty Images

"O Real Madrid foi multado em 15 mil euros e o encerramento parcial do estádio Santiago Bernabéu (500 lugares na Bancada Sul) foi ordenado para o próximo jogo de competições de clubes da UEFA em que o Real Madrid jogar como visitado, devido ao comportamento racista e/ou discriminatório dos adeptos. O referido encerramento do estádio fica suspenso durante o período de um ano a partir da data da decisão", pode ler-se no comunicado da UEFA.

Recorde-se que a partida, que determinou a passagem do Real Madrid à próxima fase, terminou com uma vitória da turma merengue por 2-1. A 1.ª mão ficou marcada pelo polémico episódio a envolver Prestianni e Vinícius Júnior, onde o brasileiro acusa o jogador do Benfica de também lhe ter dirigido insultos racistas.

