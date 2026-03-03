Avião de Cristiano Ronaldo deixa Arábia Saudita após ataque de drones em Riade

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

O jato de Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita na madrugada desta terça-feira, na sequência do conflito no Médio Oriente que, entre outros locais, teve como alvo a embaixada dos Estados Unidos da América em Riade.



Avião de Cristiano Ronaldo, um Bombardier Global Express 6500, deixou a Arábia Saudita Direitos Reservados

O avião privado deixou a capital saudita na noite de segunda-feira, sobrevoou o Egito e rumou a Madrid, onde aterrou em segurança. O voo foi seguido por milhares de pessoas no 'FlightRadar24', uma conhecida plataforma onde os utilizadores conseguem acompanhar o trajeto dos vários aviões que se encontram no ar em todo o mundo.

Recorde-se que o próximo jogo do Al Nassr realiza-se, agora, no dia 7 (frente ao Neom), já que a partida que estava agendada antes dessa, frente ao Al Wasl, foi adiada precisamente devido à escalada de tensão.