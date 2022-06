Jorge Jesus é o novo treinador do Fenerbahçe

Jorge Jesus foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do Fenerbahçe, da Turquia.





Jorge Jesus estava livre no mercado desde que saiu do Benfica, no final do ano de 2021. Uma série de maus resultados desportivos acabou por tirar o treinador da Luz.