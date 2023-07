Jonas Vingegaard: o super-homem que ganhou a Volta a França

Com 17 anos, já revelava níveis aeróbicos superiores aos de Miguel Induráin, o espanhol vencedor do Tour por cinco vezes. Tinha jeito para tocar guitarra, trabalhou numa fábrica de peixe e na semana passada dinamitou os recordes do Tour. Foi recebido como um herói na Dinamarca e já anunciou que no final de agosto vai correr a Volta a Espanha.