Orlando Rodrigues: “Íamos a descer os Alpes e o ciclista à minha frente foi contra um veado”

Durante os 57 minutos da conversa com Orlando Rodrigues, a chamada por WhatsApp caiu três vezes. O ex-ciclista português estava no escritório da sua fábrica de móveis, em Inhambane, Moçambique, país onde vive há 10 anos. Em plena época alta da modalidade (depois do Tour, está a decorrer a Volta a Portugal, que acaba a 20 de agosto, e no dia 26 arranca a Vuelta), recorda alguns momentos da carreira, que terminou em 2003, aos 33 anos. Em 2007 e 2008 foi diretor-desportivo do Benfica, mas com o fim do projeto decidiu afastar-se. Hoje ainda vê as grandes provas, mas quase nem anda de bicicleta. Prefere “dar umas corridas”.