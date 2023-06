Jolien Boumkwo, a lançadora de peso que entrou na corrida de obstáculos

A atleta belga Jolien Boumkwo surgiu como uma heroína nos Jogos Europeus que estão a decorrer na Polónia, depois de no sábado, 24, ter completado a prova de obstáculos - mesmo que seja lançadora do peso. A lesão da sua colega de equipa Anna Zagré obrigou-a a competir à última hora e, mesmo no último lugar, conseguiu um ponto para o seu país.





Na corrida, as adversárias corriam à sua frente, e Boumkwo corria até cada obstáculo e subia cautelosamente por cima das barreiras. Boumkwo, que tinha ficado em sétimo lugar no lançamento do peso no dia anterior, acabou por terminar com 32,18 segundos, apresentando uma diferença de 19 segundos da vencedora espanhola Teresa Errandonea.

A atleta contou à CNN Sport que "estava muito entusiasmada por ver quantos segundos ou minutos tinha feito durante a corrida". "Foi menos [de um minuto], por isso estou orgulhosa de mim própria!"

A atleta de 29 anos correu nos obstáculos numa tentativa de ajudar a Bélgica a evitar a despromoção da primeira divisão, com os atletas a receberem dois pontos apenas por participarem numa prova.

"Eu pensei: seria uma pena se perdêssemos por apenas um ponto, então aceitei o desafio e apenas fui em frente e aproveitei cada momento", disse Boumkwo. "Para mim, isso também é importante quando se pratica desporto a um nível elevado."

Boumkwo nunca tinha recebido tanta admiração depois de competir num evento, apesar ter sido 12 vezes campeã nacional na Bélgica. A multidão gritou em apoio enquanto corria em direção à meta, os seus colegas de equipa aplaudiram-na e, na Internet, foi inundada de mensagens positivas.

"Nunca fui tão famosa antes... É uma verdadeira loucura", afirmou. "Todas as mensagens simpáticas são inacreditáveis. Estou muito surpreendida... Espero poder continuar a desfrutar deste momento durante muito tempo."

"Estou muito feliz por esta corrida ter simbolizado algo, o espírito de equipa e para pessoas de diferentes situações, profissionais, não profissionais, pessoas que não gostam de desporto, isso liga realmente as pessoas", disse a atleta.

A corredora da Bélgica lesionou-se e não pôde participar nos 100m barreiras nos Jogos Europeus.



Então, a lançadora do peso Jolien Boumkwo substituiu a compatriota para somar valiosos pontos para a manutenção na primeira divisão europeia do atletismo pic.twitter.com/QtwoDfVAmk — B24 (@B24PT) June 26, 2023