Entre autógrafos, banhos de gelo, preparação de ementas e atrasos, a seleção portuguesa foi bem mais do que as medalhas de Pichardo e Auriol.

Nos bastidores do Europeu de Atletismo

Faltava uma hora para o tiro de partida da maratona no Campeonato da Europa de atletismo, em Munique, quando o português Fábio Oliveira, na área de aquecimento, começou a sentir “um peso no estômago”. Era a ansiedade normal de quem, aos 31 anos, se preparava para a estreia numa grande competição: “Estar ao lado dos melhores da Europa é uma alegria indescritível”, diz o fundista. “Comecei a correr a sério há cinco anos e com muita perseverança consegui estar aqui”.