Desporto

Jogos Olímpicos de Inverno: José Cabeça foi 91.º na qualificação de sprint clássico de esqui de fundo

Lusa 10:27
Português gastou 4.02,77 minutos para cumprir o percurso no estádio de cross-country de Tesero.

O português José Cabeça foi hoje 91.º classificado na qualificação de sprint clássico de esqui de fundo dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, naquela que foi a estreia de Portugal no evento.

José Cabeça participa no sprint clássico de esqui de fundo nos Jogos Olímpicos de Inverno
José Cabeça participa no sprint clássico de esqui de fundo nos Jogos Olímpicos de Inverno AP Photo/Matthias Schrader

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Pequim2022, José Cabeça gastou 4.02,77 minutos para cumprir o percurso no estádio de cross-country de Tesero, ficando longe dos 30 primeiros, que se qualificavam para os quartos de final.

O norueguês Johannes Hoesflot Klaebo, campeão olímpico em Pequim2022, foi o mais rápido na qualificação, em 3.07,37, mantendo-se em rota para se tornar o atleta mais titulado da história em Jogos Olímpicos de Inverno -- está a dois ouros dos compatriotas Marit Bjorgen e Ole Einar Bjorndalen.

Esta foi a estreia de Portugal em provas de sprint clássico, com as anteriores participações em provas de esqui de fundo a serem sempre nos 15 km, com José Cabeça a ter o melhor resultado, com o 88.º lugar em Pequim2022.

O alentejano, de 29 anos, volta a competir na sexta-feira, nos 10 km estilo livre, com Emeric Guerillot a ser o próximo português em ação, na quarta-feira, no Super G de esqui alpino.

Emeric Guerillot vai ainda disputar o slalom gigante (14 fevereiro) e o slalom (16), com Vanina Guerillot a estar presente no slalom gigante (15) e no slalom (17).

