Oficial: jogador lançado por Mourinho deixa Benfica e ruma à Polónia

O Benfica informou esta terça-feira que chegou a acordo com os polacos do GKS Piast Gliwice para a transferência em definitivo de Ivan Lima. Sem revelarem os valores do negócio, os encarnados desejaram "votos de sucesso desportivo e felicidades no plano pessoal" ao jovem extremo de 21 anos, que representou o clube da Luz durante 15 épocas.



Ivan Lima Paulo Calado

Ivan Lima foi um dos primeiros jogadores da formação a merecer a confiança de José Mourinho, tendo cumprido a estreia pela equipa principal no embate frente ao Chaves, para a Taça de Portugal, e também atuado na receção ao Arouca, a contar para a ronda 9 da Liga Betclic. Esta temporada tem ainda 20 jogos pela equipa B e soma uma assistência.

Associado aos turcos do Trabzonspor nos últimos dias de mercado, Ivan Lima acaba por rumar a outras paragens, no caso ao GKS Piast Gliwice, 10.º classificado do campeonato polaco.