José Cabeça nos Jogos de Inverno: "Aprendi a esquiar no Youtube. No início nem tinha velocidade para cair"

Carlos Torres 02 de fevereiro de 2026 às 13:49

O alentejano sonhava com os Jogos Olímpicos desde criança, aprendeu a esquiar sozinho, só conseguiu ter treinador a dois meses de Pequim 2022 e faz parte da preparação em pistas de ciclismo no Dubai. Para estes Jogos de Inverno, que começam em Itália no dia 6, acredita que poderá ficar no top 40. E promete medalhas para 2034.

A história de José Cabeça “há-de dar um filme”, como ele acredita, mas ainda é preciso esperar até 2034 para se ver o final feliz – “Espero retirar-me com uma medalha, de preferência de ouro, nos Jogos Olímpicos de Salt Lake City”.

