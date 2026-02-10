Farioli: "Durante 83 minutos houve apenas uma equipa que fez de tudo para ganhar, e essa equipa foi o FC Porto"

As declarações do treinador do FC Porto após o empate com o Sporting no clássico

O FC Porto empatou com o Sporting (1-1) no clássico da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, encontro que contou com golos do estreante Seko Fofana (76') e de Luis Suárez, aos 90'+10, na recarga a um penálti que Diogo Costa defendeu já a fechar o encontro.



Francesco Farioli durante o FC Porto-Sporting Movephoto

Em declarações no final do encontro, Francesco Farioli disse que a sua equipa foi a única que fez "de tudo para ganhar desde o início", lamentando o "erro" de Francisco Moura já no último lance do jogo, que permitiu aos leões chegarem ao empate.

"Clássico muito intenso e tático? Foi um grande jogo, jogámos sem medo frente ao campeão. Tivemos muita intensidade. A primeira e a segunda parte foram muito positivas. Estou muito satisfeito com todos os jogadores. Claro que sofrermos um golo no final, com um penálti... é o sexto jogo seguido que o Sporting marca no último minuto. Infelizmente, não conseguimos manter a nossa baliza a zeros."

A carregar o vídeo ... Farioli: 'Jogámos contra o bicampeão português, o que poderia pedir mais à equipa?'

O penálti de Francisco Moura no último lance do jogo

"Castigo? É um erro. É um erro e a este nível este tipo de erros pagam-se caro. Sem arrependimentos, porque creio que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A energia que demonstrámos durante o jogo, era isso que queríamos. Nada mais do que isto.

Faltou baliza?

"Honestamente, a única parte do jogo em que sofremos foram os últimos minutos do jogo, onde eles foram com tudo. Nos restantes 82-83 minutos, houve apenas um líder em campo e uma equipa que fez de tudo desde o início para ganhar e essa equipa foi o FC Porto."

As contas do campeonato

"Não gosto de fazer cálculos. O que me deixou orgulhoso foi o espírito que mostrámos hoje em campo. Fizemos de tudo para ganhar o jogo. Fomos muito bravos. Tentámos de tudo. O que o Thiago Silva disse está correto. Jogámos contra uma grande equipa e contra um grande treinador. Continuámos na corrida [pelo título]."

As lesões de Kiwior, Samu e Martim Fernandes

"Kiwior pareceu-me positivo, disse-me que tinha sentido algo na coxa. O Samu sentiu algo no joelho e não quis correr qualquer tipo de risco. O Martim teve novamente um problema no pé. Até ao momento, temos conseguido gerir muito bem para não termos mais lesões, mesmo com este número de jogos. Temos de continuar assim."

A carregar o vídeo ... Farioli: 'Antes do jogo, Thiago Silva fez um discurso no balneário que nos deixou quase de lágrimas nos olhos'