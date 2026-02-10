Sábado – Pense por si

Farioli: "Durante 83 minutos houve apenas uma equipa que fez de tudo para ganhar, e essa equipa foi o FC Porto"

As declarações do treinador do FC Porto após o empate com o Sporting no clássico

O FC Porto empatou com o Sporting () no clássico da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, encontro que contou com golos do estreante Seko Fofana (76') e de Luis Suárez, aos 90'+10, na recarga a um penálti que Diogo Costa defendeu já a fechar o encontro.

Francesco Farioli durante o FC Porto-Sporting
Francesco Farioli durante o FC Porto-Sporting Movephoto

Em declarações no final do encontro, Francesco Farioli disse que a sua equipa foi a única que fez "de tudo para ganhar desde o início", lamentando o "erro" de Francisco Moura já no último lance do jogo, que permitiu aos leões chegarem ao empate.

"Clássico muito intenso e tático? Foi um grande jogo, jogámos sem medo frente ao campeão. Tivemos muita intensidade. A primeira e a segunda parte foram muito positivas. Estou muito satisfeito com todos os jogadores. Claro que sofrermos um golo no final, com um penálti... é o sexto jogo seguido que o Sporting marca no último minuto. Infelizmente, não conseguimos manter a nossa baliza a zeros."

Farioli: 'Jogámos contra o bicampeão português, o que poderia pedir mais à equipa?'

O penálti de Francisco Moura no último lance do jogo

"Castigo? É um erro. É um erro e a este nível este tipo de erros pagam-se caro. Sem arrependimentos, porque creio que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A energia que demonstrámos durante o jogo, era isso que queríamos. Nada mais do que isto.

Faltou baliza?

"Honestamente, a única parte do jogo em que sofremos foram os últimos minutos do jogo, onde eles foram com tudo. Nos restantes 82-83 minutos, houve apenas um líder em campo e uma equipa que fez de tudo desde o início para ganhar e essa equipa foi o FC Porto."

As contas do campeonato

"Não gosto de fazer cálculos. O que me deixou orgulhoso foi o espírito que mostrámos hoje em campo. Fizemos de tudo para ganhar o jogo. Fomos muito bravos. Tentámos de tudo. O que o Thiago Silva disse está correto. Jogámos contra uma grande equipa e contra um grande treinador. Continuámos na corrida [pelo título]."

As lesões de Kiwior, Samu e Martim Fernandes

"Kiwior pareceu-me positivo, disse-me que tinha sentido algo na coxa. O Samu sentiu algo no joelho e não quis correr qualquer tipo de risco. O Martim teve novamente um problema no pé. Até ao momento, temos conseguido gerir muito bem para não termos mais lesões, mesmo com este número de jogos. Temos de continuar assim."

Farioli: 'Antes do jogo, Thiago Silva fez um discurso no balneário que nos deixou quase de lágrimas nos olhos'
