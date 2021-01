Em Portugal, os adeptos não ajudam a ganhar jogos

Em dezembro de 1984, o Real Madrid perdeu 3-0 na Bélgica, contra o Anderlecht, na Taça UEFA. Antes do jogo da segunda mão, perguntaram a Valdano se iria ser muito complicado dar a volta. Resposta: "Não. O rival vai sofrer do medo cénico do Santiago Bernabéu". O argentino, que até marcou dois golos, não se enganou: num estádio lotado e em ebulição, os merengues venceram por 6-1 (aos 15 minutos já estava 2-0).

As remontadas espanholas ficaram famosas, como aquela que levou o Corunha às meias-finais da Liga dos Campeões de 2003/04, ao vencer o Milan por 4-0 depois de perder por 4-1 em Itália. Em março de 2017, foi a vez do Barcelona ultrapassar o Paris Saint-Germain, vencendo por 6-1 após derrota por 4-0 em Paris. Já em 2019, os catalães foram eliminados pelo Liverpool, perdendo 4-0 em Anfield após o 3-0 em Camp Nou.

Será que esse medo que os adversários tinham de "realizar uma péssima exibição e cair no ridículo perante a multidão", como referiu Valdano, desapareceu com a pandemia e os estádios vazios ou com lotações residuais de 5% e 10% (em Inglaterra, chegou a haver jogos em que se autorizou a presença de 4 mil adeptos)?

Fomos ver, no campeonato português e nas quatro principais ligas europeias, se tem havido mais vitórias fora. Em Espanha, Inglaterra e Alemanha, os países que tinham a maior taxa de ocupação nos estádios, essa tendência tem-se verificado (a percentagem de triunfos forasteiros cresceu 6% na Inglaterra e Espanha e 4% na Alemanha). Já na Itália, as vitórias fora mantêm-se iguais (104 antes e 104 depois da Covid). E em Portugal até aumentaram os triunfos dos visitados: mais nove do que em mesmo período antes da pandemia.

Entre as quatro equipas portuguesas mais bem classificadas, o Benfica conseguiu o mesmo número de pontos em casa nas 23 jornadas antes e depois da pandemia, o FC Porto tem mais dois pontos, o Sp. Braga mais quatro e o Sporting mais oito.



ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de janeiro de 2021.

Jorge Jesus tinha dito, em novembro, que "as grandes equipas são as mais prejudicadas por não haver adeptos, é um fator psicológico negativo". Mas os dados desmentem-no. A ausência de público, o 12º jogador, que passa energia das bancadas para o relvado, não parece ser assim tão decisiva entre os chamados "tubarões". A SÁBADO foi analisar os resultados de 28 grandes equipas de 10 campeonatos europeus e descobriu que, desde o início da pandemia, apenas seis têm tido prestações bastante mais negativas em casa (dos 12 pontos perdidos por Barcelona e Borussia Dortmund aos 4 do Liverpool). Há 15 que estão melhor e sete que têm tido resultados semelhantes com e sem público."O facto de não haver público nos estádios favoreceu o Sporting", disse recentemente ao Record José Peseiro. "Ficando fora da UEFA, isso teria criado uma instabilidade que, sem os adeptos, não cria. Esse ambiente de menor pressão é favorável aos jogadores jovens", referiu o ex-treinador dos leões. Afinal, não foi só o Sporting a melhorar com a falta de adeptos.