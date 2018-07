Director de futsal do Sporting explica por que motivo Ricardinho não reforçou os leões

O Sporting, através do seu director de futsal, falou pela primeira vez sobre a possível contratação de Ricardinho, admitindo que existiu um "interesse muito real". Miguel Albuquerque explicou os contornos do negócio e por que motivo o mesmo caiu por terra."Não foi especulação, foi um interesse real. Pela relação pessoal que tenho com as pessoas do Inter Movistar, as primeiras conversas foram com eles, por respeito e depois com o Ricardo e os seus representantes. Foi um interesse muito real. Ele só não é jogador do Sporting porque até havia acordo do ponto de vista da proposta mas o Ricardo queria que esses valores fossem por dois anos e o Sporting só estava disponível para dar esses valores ao longo de três. Face ao investimento - e não era nada dos valores que apareceram na comunicação social -, queríamos que o contrato fosse de três anos e os representantes do Ricardo disseram que eram valores muito próximos do que ele ganhava em Espanha. Foi um interesse real mas não chegámos a acordo. Amigos como dantes", referiu o dirigente leonino à Sporting TV.