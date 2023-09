Brasileiro Antony afastado temporariamente dos trabalhos do Manchester United

O regresso do brasileiro Antony aos trabalhados do Manchester United foi adiado para que o futebolista possa responder às acusações de violência doméstica, anunciou este domingo o clube inglês.







Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Os jogadores que não participaram em jogos das respetivas seleções voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso, até data a definir, a fim de responder às acusações".No comunicado, o clube inglês condena "quaisquer atos de violência e abuso" e o impacto que estes podem ter "na vida das vítimas".Na sua conta no Instagram, o jogador brasileiro, que está a ser investigado por violência doméstica sobre a ex-namorada, confirmou o afastamento dos trabalhos do Manchester United.Na quarta-feira, o clube, no qual alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, informou que estava a "levar a sério" as acusações de violência doméstica conta o seu futebolista Antony, mas sem anunciar qualquer castigo ao atleta que acabou desconvocado da seleção do Brasil.Na segunda-feira, a imprensa brasileira publicou supostas mensagens de Antony para Gabriela Cavallin, a sua antiga namorada, nas quais o atleta fez diversas ameaças, chegando a desejar-lhe a morte.A antiga namorada acusa Antony de a agredir em várias ocasiões, surgindo em imagens com uma ferida na cabeça e cortes numa mão, material que foi entregue às autoridades e que levou a abertura de um inquérito, no comissariado da mulher.