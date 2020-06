O tenista João Sousa reconheceu hoje que sofreu "uma derrota bastante dura" frente a Nuno Borges na primeira etapa do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), ficando arredado das meias-finais na Vale do Lobo Tennis Academy.

"Não me senti nem com boas sensações, nem a jogar bem, nem nada. Por isso fica uma derrota bastante dura para analisar, mas o ténis é assim e há que tirar ilações positivas deste encontro e continuar a trabalhar", disse o vimaranense.

Num encontro disputado em uma hora e 26 minutos, o número um nacional e 66 do 'ranking' ATP não conseguiu impor o seu estilo de jogo e acabou derrotado pelo jovem da Maia, de 23 anos, que se qualificou para as meias-finais em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.

"Foi um encontro em que não me senti cómodo em nenhum aspeto, nem a jogar, nem com as condições, nem comigo mesmo. Foi um encontro bastante mau da minha parte, sem querer tirar mérito ao Nuno Borges, que acho que fez um bom encontro", acrescentou.

Eliminado do primeiro torneio do circuito Sénior da FPT, que distribui 15 mil euros em prémios monetários, João Sousa vai agora disputar a segunda etapa do Circuito Sénior FPT, entre os dias 29 de junho e 05 de julho, no Lisboa Racket Centre.