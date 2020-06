O orçamento do Benfica para a época 2020/2021 foi chumbado esta sexta-feira na Assembleia Geral de sócios.Em termos de percentagens, 48.28% dos votos foram contra, 47.79% a favor e 3.93% de abstenção, num total de 1505 sócios votantes e 37.965 votos contabilizados, que variam consoante o número de anos de sócio.O orçamento tinha em vista a exploração, os investimentos e planos de atividades. A questão das modalidades foi um dos pontos que gerou mais discussão.O Presidente do Clube da Luz, Luís Filipe Vieira, votou pelas 16h00, seguindo-se o administrador da SAD, Rui Costa e Tiago Pinto.A votação, que terminou pelas 22h00, decorreu no Pavilhão n.º 2 da Luz sob apertadas medidas de segurança e higiene devido à pandemia de coronavírus.