João Pereira tinha sido campeão europeu em 2018, em Kitzbühel, numa prova em que João Silva conquistou o bronze, que desta feita não concluiu a prova.



Alexandre Nobre terminou a prova em 16.º, a mais de dois minutos do vencedor, Vasco Vilaça foi 31.º e Miguel Arraoiolos cortou a meta em 40.º.



No escalão de juniores, Ricardo Batista conseguiu uma medalha de bronze, ao terminar a prova em terceiro lugar, a três segundos do vencedor, o francês Paul Georgenthum, e o mesmo tempo do segundo, o também gaulês Boris Pierre.



Pouco atrás, Alexandre Montez foi quinto classificado, a 27 segundos do vencedor, enquanto José Vieira foi 32.º.

