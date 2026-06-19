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Cadernetas, saquetas e nostalgia alimentam nova corrida aos cromos da Panini

Tiago Neto
Tiago Neto 07:00
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A procura em Portugal superou as previsões da marca. “A magia de abrir a saqueta nunca acaba”, diz à SÁBADO Lluís Torrent, diretor-geral da Panini em Portugal e Espanha.

Há uma pergunta que voltou a entrar no quotidiano de papelarias, tabacarias e quiosques portugueses: “Tem cromos do Mundial?” A resposta, durante várias semanas, foi quase sempre negativa. As cadernetas e saquetas da Panini para o Mundial de 2026 esgotaram em vários pontos de venda, geraram telefonemas sucessivos para lojas, deslocações entre cidades, grupos de troca e uma corrida que já ultrapassou a infância a que o produto costuma ser associado.

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