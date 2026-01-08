Biotecnológica apoiada por Ronaldo, Dalot e Neuer fecha parceria com a Unilabs Portugal

A startup britânica está avaliada em 82 milhões de dólares. A rede de análises clínicas vai dar apoio aos utilizadores da versão "Pro" do serviço da Bioniq.

A Unilabs Portugal foi escolhida pela startup Bioniq para ser a parceira de diagnósticos clínicos dos utilizadores da plataforma no mercado português. Na prática, todas as análises laboratoriais necessárias aos utilizadores da plataforma Bioniq em Portugal passam a ser realizadas na rede Unilabs.



Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo Luís Manuel Neves

A biotecnológica, especializada em suplementação personalizada, usa os biomarcadores de saúde dos utilizadores, identificados a partir de análises ao sangue, para criar suplementos otimizados para cada utilizador, com base em 120 "ingredientes" possíveis.

A plataforma da Bioniq permite duas tipologias de suplementação: uma mais genética, com base em respostas a questionários, que permite aos utilizadores encontrar os suplementos mais indicados para os seus objetivos; e uma mais avançada, a Bioniq Pro, que tem em conta resultados laboratoriais que permitem uma suplementação mais personalizada.

Os dados das análises ao sangue aferem valores relativos a vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, indicadores metabólicos, entre outros. E são estas análises que passam a estar disponíveis para os utilizadores da Bioniq através da rede Unibals.

A abordagem focada na otimização e personalização pode ser particularmente útil para atletas de alta competição. Daí que, entre os seus investidores, conte com nomes conhecidos do mundo do desporto: os futebolistas Cristiano Ronaldo (que é acionista da Medialivre), Diogo Dalot e Manuel Neuer, o ex-basquetebolista Andrei Kirilenko e o ex-triatleta Nils Frommhold.

"A parceria com a Bioniq representa um passo natural na missão da Unilabs de colocar o diagnóstico clínico ao serviço da prevenção e da saúde personalizada. Acreditamos que a personalização em saúde deve assentar em decisões suportadas por dados clínicos fiáveis, ciência e acompanhamento contínuo", destaca Maria do Carmo Tavares, presidente executiva (CEO) da Unilabs Portugal.

Já Banafsheh Salmani, diretor-geral da Bioniq, considera que a parceria com a Unilabs "reflete a forma como escalamos globalmente (...) para melhorar o acesso às análises e apoiar a suplementação personalizada de precisão em larga escala".

A Bioniq conseguiu, em 2024, uma ronda de investimento de 15 milhões de dólares, elevando para mais de 82 milhões o valor da startup fundada em 2019.