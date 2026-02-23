Iniciativa Liberal vai questionar o MAI sobre os eventos do dérbi do Minho

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Na sequência dos acontecimentos verificados antes do dérbi entre Sp. Braga e V. Guimarães, no sábado à noite, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal anunciou ter enviado um conjunto de questões ao Ministro da Administração Interna, Luís Neves.



Rui Rocha Lusa

Numa publicação nas redes sociais, Rui Rocha, antigo líder do partido e vereador na Câmara Municipal de Braga, explicou a iniciativa. "Os acontecimentos de ontem no Estádio Municipal de Braga são profundamente preocupantes. Estaremos sempre ao lado das forças da ordem quando elas atuam dentro dos limites da lei, mas somos também intransigentes na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Quando um conjunto de adeptos, sócios, simpatizantes do Sp. Braga se envolve durante semanas na preparação de uma tela para celebrar a sua cidade e a sua história e depois são impedidos pelas forças da ordem de o fazer no estádio, nós queremos perceber porquê. Porque o que está em causa é a liberdade de expressão e dos cidadão se manifestarem livremente", referiu.

Nesse sentido, a Iniciativa Liberal pretende perceber "qual foi o critério, qual era o risco e porquê aquele procedimento. Em função das respostas, não deixaremos tomar as decisões e as medidas considerarmos adequadas a que a liberdade de expressão seja sempre salvaguardada, obviamente garantindo também às forças da ordem que dentro dos limites da lei têm condições para atuar, se tal se justificar."

