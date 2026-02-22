Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto vence Rio Ave e segura vantagem

22:30
Golo de Froholdt assegurou a vitória dos azuis e brancos.

O líder FC Porto manteve hoje a vantagem de quatro pontos sobre o Sporting ao vencer em casa o Rio Ave, por 1-0, com um golo de Froholdt, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

FC Porto vence Rio Ave com golo de Froholdt e mantém vantagem
FC Porto vence Rio Ave com golo de Froholdt e mantém vantagem EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

O médio dinamarquês assinou o golo do 20.º triunfo ‘azul e branco’ na 92.ª edição do principal campeonato nacional aos 22 minutos da receção aos vila-condenses, que sofreram a sexta derrota seguida.

O FC Porto lidera a competição, agora com 62 pontos, mais quatro do que o Sporting, segundo classificado, e mais sete do que o Benfica, terceiro, enquanto o Rio Ave segue na 15.ª posição, primeira acima dos lugares em risco de despromoção, com 20.

