22 de fevereiro de 2026 às 08:05

Tensão na Pedreira entre adeptos do Sp. Braga e a PSP: intervenção policial derrubou um apoiante arsenalista

Sp. Braga-V. Guimarães deste sábado ficou marcado por momentos de tensão entre os adeptos da casa e a PSP, depois do Comando Metropolitano local ter proibido a exibição de um tifo nas bancadas da Pedreira. Um desses episódios, segundo relatos disponíveis, aconteceu antes do apito inicial e foi gravado em vídeo. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram um adepto a ser derrubado na sequência do que parece ser uma intervenção policial, o que motivou o repúdio e os insultos de quem se encontrava no local.

