PSP identifica mais de 50 adeptos e detém um homem no clássico do Minho

A operação policial ao clássico entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, no sábado, para a 23.ª jornada da I Liga de futebol, resultou na identificação de mais de 50 adeptos e um detido, detalharam as autoridades.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indica que, durante a intervenção, 42 adeptos foram identificados por tentarem impedir a ação policial através do acesso forçado ao interior do Estádio Municipal de Braga.

A PSP deteve também um homem pelo "crime de ameaças a agente de autoridade" e identificou 10 adeptos por incumprimento do dever de correção e moderação.

Um agente policial ficou ferido e necessitou de assistência hospitalar, de acordo com o mesmo comunicado, que justifica a decisão de proibir a coreografia preparada pelos bracarenses, contestada pelo presidente António Salvador.

Antes da abertura de portas do estádio, a PSP detetou ainda na bancada nascente duas lonas previamente instaladas, incluindo uma estrutura de cerca de 2.500 metros quadrados, composta por rede de suporte, lonas pintadas, uma estrutura metálica tubular de aproximadamente 100 metros e centenas de "metros de comprimento e várias centenas de metros de cordame destinado à sua elevação".

Atendendo à natureza inflamável da rede de suporte, lonas, tintas e cabos e à sua proximidade com fontes de calor, o comandante do policiamento "determinou a inviabilização total da coreografia, face aos riscos reais e significativos para a integridade física dos adeptos presentes na bancada nascente".

Esta proibição levou os bracarenses a solicitarem uma reunião com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que o organismo agendou para quarta-feira.

No clássico de sábado foram ainda apreendidos 23 títulos de livre-trânsito titulados pelo Sporting de Braga sem identificação nominal, dois alicates, quatro artefactos pirotécnicos ilícitos, um gorro passa-montanhas e uma lona plástica usada para "ocultação de identidade".

A PSP lembra que o jogo sofreu um atraso de cerca de 35 minutos na abertura de portas devido ao arremesso de tochas incandescentes para o relvado, acrescentando que continuará a garantir as condições de segurança nos eventos desportivos.

O Sporting de Braga venceu na receção ao rival Vitória de Guimarães por 3-2 e subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 42 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, relegado para quinto e que visita nesta ronda o Estoril Praia, enquanto os vimaranenses permanecem no oitavo posto, com 31, ao alcance dos 'canarinhos'.