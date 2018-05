que gostava que o guarda-redes espanhol Iker Casillas permanecesse.

O guarda-redes Iker Casillas manifestou o desejo de permanecer no FC Porto, apesar de terminar contrato. "Espero ficar. Esta é a minha ultima época, a ver o que acontece. Estou encantado e feliz por estar aqui", disse aos jornalistas no final do jogo frente ao Feirense, em que os "dragões" festejaram o título de campeões."Acabou bem porque a equipa lutou muito para ser campeã. Foi justíssimo este campeonato em Portugal. Pena as Taças da Liga e Portugal, mas fizemos um bom trabalho e estamos muito felizes, também pela gente que não ganhava há muito tempo e merece", acrescentou o internacional espanhol."Por muitos títulos que tenha no futebol - e tive a sorte de conseguir os mais importantes - atrás dos títulos há muita gente. Quando temos mais experiência, o mais bonito é isto, ver agente a desfrutar. Isto é o Porto. Dar alegrias à gente", rematou.Antes de Casillas, também o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse