Presidente do FC Porto diz que "só não reconhece o mérito" da vitória da equipa "azul e branca" no campeonato "quem não quer".

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, revelou que Sérgio Conceição recebeu um telefonema de parabéns de Jorge Jesus. Nas declarações ao jornalista, o líder dos "azuis e brancos" aproveitou para mandar uma indirecta ao Benfica, que considerou que o campeão não foi justo.



"Só não reconhece quem não tiver... nem digo! Mas pelas mensagens que recebi de quase todos os adversários, até um grande treinador como o Jorge Jesus telefonou ao Sérgio Conceição. Só tem dúvidas quem quiser", atirou o líder dos "dragões".



Sábado, depois do empate a zero frente ao Benfica, o treinador do Sporting felicitou o novo campeão nacional. "Já dei os parabéns ao Sérgio [Conceição] e volto a dar. Foi um justo vencedor e faltando um jogo tornou-se campeão. O FC Porto fez por isso, o Benfica e Sporting perderam pontos onde não poderiam perder. Parabéns ao FC Porto e ao meu amigo Sérgio Conceição", disse aos jornalistas.