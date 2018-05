O FC Porto venceu o Feirense no jogo da consagração. Antes e depois dos 90 minutos, a festa foi azul e branca - e nem o polvo foi esquecido. Os jogadores elogiaram Sérgio Conceição, Pinto da Costa disse que espera que Casillas fique. A Herrera pertenceu o momento principal: levantar o troféu.

Este título "tem um significado especial" para o FC Porto. Quem o assumiu sem pudir foi o presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, logo depois do apito final do encontro frente ao Feirense, que os "azuis e brancos" venceram por 2-. Ao fim de quatro anos, a equipa da cidade Invicta voltou à conquista dos títulos - e o sabor especial também virá do facto de terem evitado o pentacampeonato do Benfica, sendo que o FCP continua a ser a única equipa a ter conquistado cinco campeonatos consecutivamente.



A temporada não foi fácil - e ao longo do percurso muito se falou de luta desigual. Os "dragões" estavam manietados pelo fair-play financeiro da UEFA para investir no mercado e o plantel teve que ser gerido a "pinças". No relvado, os atletas davam largas à euforia. E não esqueciam quem os guiou à conquista final. "Devo ao Sérgio [Conceição] o facto de me ter desenvolvido como jogador. De me ter posto como capitão", disse Herrera, na flash-interview à SportTV. "É um claro exemplo do ser humano que o treinador é", sublinhou. Uma opinião positiva secundada por Marcano. "É um grande mérito repartido por todos. Pelo treinador que nos deu ilusão e pela equipa que acreditou desde o começo", disse.





Jesus telefonou a Conceição, revelou Pinto da Costa Presidente do FC Porto diz que só não reconhece o mérito da vitória da equipa azul e branca no campeonato quem não quer.





Gonçalo Paciência era um dos mais eufusivos em campo. E estava ao lado de Sérgio Oliveira numa das imagens mais icónicas da noite - os jogadores tiraram uma fotografia com



um peluche em forma de polvo - o animal associado à suposta rede de corrupção liderada pelo Benfica e denunciada pelo FC Porto. "Ser campeão pelo FC Porto é ainda melhor do que eu pensava. Estes adeptos merecem tudo. Fantástico. Impressionante. Valeu a pena voltar", disse o avançado que fica na história do clube por mais motivos. Gonçalo e André André foram campeões pelos "azuis e brancos" repetindo um feito alcançado pelos pais, Domingos Paciência e André, respectivamente.



"Só faço parte do que é o FC Porto. Há muita gente atrás de mim e ainda os jogadores. Sou a cara, o líder. Quero destacar os três grandes rivais que tivemos pela frente que deram mais luz e ênfase a esta vitoria", acrescentou ainda, garantindo sentir uma "emoção muito grande".



Gonçalo Paciência era um dos mais eufusivos em campo. E estava ao lado de Sérgio Oliveira numa das imagens mais icónicas da noite - os jogadores tiraram uma fotografia comAtirado ao ar pelos jogadores, Sérgio Conceição distribui abraços pela família. Na hora do triunfo, o técnico recordou não ser uma pessoa fácil e elogiou a estrutura do clube. "Estou aqui para ganhar jogos. Obviamente que tenho atenção a todas as situações [dar minutos de competição a quem ainda não foi campeão], mas trabalhamos sempre para conseguir vitórias. Na minha vida nunca fui muito simpático em nenhuma situação, sou o que sou e hoje tinha de ser igual. Sei que há jogadores que merecem ser campeões e farei tudo para que isso aconteça. Mas estão sempre três pontos em jogo e temos de nos lembrar das equipas que jogam a permanência. Temos de ser sérios porque há outras equipas em jogo", disse garantindo apenas a titularidade de Filipe."Só faço parte do que é o FC Porto. Há muita gente atrás de mim e ainda os jogadores. Sou a cara, o líder. Quero destacar os três grandes rivais que tivemos pela frente que deram mais luz e ênfase a esta vitoria", acrescentou ainda, garantindo sentir uma "emoção muito grande".

Sérgio Conceição: Nunca fui muito simpático e hoje tinha de ser igual O treinador do FC Porto voltou a elogiar a estrutura do clube na hora dos festejos do 28º título. E disse que não garante que todos os jogadores serão campeões.





"Os jogadores merecem isto. Este pessoal, os adeptos foram incansáveis esta época. O FC Porto já não estava habituado a estar quatro anos sem ganhar foi muito importante para nós, família portista, conseguir este título. É deles. Foi difícil", rematou.



A honra de Herrera

Coube ao capitão do FC Porto, Héctor Herrera, levantar o troféu de campeão português de futebol, o 28.º da história do emblema portista, entregue pelo presidente da Liga de clubes, Pedro Proença.

Assim que o mexicano ergueu a taça, dispararam foguetes atrás do palco montado no centro do relvado, com os jogadores a juntarem-se às respectivas famílias enquanto se escutava e o público entoava o hino do emblema azul e branco.

Depois do apito final na vitória diante do Feirense, por 2-1, os jogadores recolheram ao balneário, e a cerimónia de entrega do troféu e das medalhas começou com a entrada no relvado de Pedro Proença, muito assobiado, seguindo-se logo a seguir, uma "chuva" de aplausos e uma ovação de pé quando foi anunciado o nome do presidente dos "dragões", Pinto da Costa.





Iker Casillas assume desejo de permanecer no Dragão Guarda-redes espanhol disse que equipa lutou muito para ser campeã.





Durante a chamada individual dos futebolistas, destaque para os mais ovacionados Brahimi, Marega, Alex Telles, Herrera, Danilo Pereira, ainda a recuperar de lesão, tal como Diogo Dalot, que entrou de muletas, com o maior grito de apoio a ser ouvido quando surgiu Sérgio Conceição.

Enquanto a celebração se ia fazendo junto aos adeptos, ao som de cânticos como "Penta Ciao", "Mágico Porto", ou "Oh, Marega", o próprio avançado maliano começou a correr à volta do estádio distribuindo brindes por todo o público.

Apesar do clima de festa, os "dragões" não tiraram o pé do acelerador e venceram o Feirense por 2-1 . Em noite de celebração, e com lotação esgotada no Dragão, os "azuis e brancos" inauguraram o marcador por Sérgio Oliveira, aos 37 minutos, comBrahimi, a consolidar vantagem, marcando aos 59, embora com José Valência reduzir para oFeirense, fixando o 2-1, aos 90+1.

Com este resultado, o FC Porto consegue cavar um fosso ainda maior para os rivais Sporting e Benfica, passando a somar 85 pontos, mais sete que os dois conjuntos de Lisboa, que seguem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Já o Feirense, com este desaire, não conseguiu escapar à parte do fundo da tabela classificativa, mantendo os mesmos 30 pontos e o 15º posto, com apenas mais em relação aos perseguidores, Estoril Praia e Vitória de Setúbal, que estão nos lugares de descida.





Autocarro do FC Porto recebido em apoteose no Dragão Estádio do Dragão vestiu-se de azul e branco para receber os heróis do 28 título de campeão nacional de futebol.







A partida representou uma "quebra" na festa, que começara sábado, depois de Benfica e Sporting terem empatado. O Dragão cedo se encheu de adeptos, que festejaram a conquista durante várias horas e esperaram pelo autocarro com os atletas. A equipa foi recebida em euforia, num dos primeiros festejos da noite. Que acabou na Alameda do Dragão, com jogadores e adeptos iluminados por luzes azuis e brancas. "Foi bonita a festa, pá", diria Chico Buarque.