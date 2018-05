O médio Herrera não escondeu a sua admiração pelo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, no final da partida da consagração dos "dragões". "Devo ao Sérgio o facto de me ter desenvolvido como jogador. De me ter posto como capitão", disse na flash-interview à SportTV. "É um claro exemplo do ser humano que o treinador é", sublinhou.O jogador considerou ainda o plantel "muito maduro", garantindo que a equipa levou "o jogo a sério" e que a exibição e vitória "foi resultado de todo um ano de esforço".Herrera defendeu que o mérito da vitória é da "família portista: técnicos, adeptos, estrutura, toda a gente" que apoiou os "dragões". "Esta foi uma prova clara do que é ser portista", frisou.