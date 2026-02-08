Sábado – Pense por si

I Liga: Benfica volta às vitórias na receção ao Alverca com golo de Anísio Cabral

O Benfica permanece no terceiro lugar, agora com 49 pontos, na véspera do clássico entre FC Porto, que lidera com 55, e Sporting, segundo com 51.

O suplente Anísio Cabral marcou este domingo o golo da vitória do Benfica na receção ao Alverca, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois do empate 0-0 em Tondela.

O jovem avançado de 17 anos deu a vitória aos 'encarnados', aos 86 minutos, depois de Figueiredo ter empatado o encontro, aos 30, em resposta ao golo inaugural do norueguês Andreas Schjelderup, aos 16.

O Benfica, que ainda não perdeu na edição de 2025/26 da I Liga, permanece no terceiro lugar, agora com 49 pontos, na véspera do clássico entre FC Porto, que lidera com 55, e Sporting, segundo com 51.

O Alverca somou o terceiro jogo sem vencer e manteve-se na 10.ª posição, com 24 pontos.

