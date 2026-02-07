José Mourinho aponta regresso de Ríos na visita do Benfica ao Real Madrid

Sábado – Pense por si

Médio sofreu uma luxação traumática no ombro direito a 14 de janeiro.

O treinador do Benfica, José Mourinho, apontou este sábado para o regresso de Richard Ríos à competição na visita ao Real Madrid, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Mourinho aponta data para o regresso de Ríos e atira: 'É um jogador com características únicas'

O médio sofreu uma luxação traumática no ombro direito durante o clássico dos quartos de final da Taça de Portugal, com o FC Porto, em 14 de janeiro, que os 'dragões' venceram por 1-0, mas poderá voltar aos relvados antes do final deste mês.

"Não me surpreenderia se no segundo jogo contra o Real Madrid estivesse [apto]. O primeiro, se calhar, é prematuro. Mas ali entre o primeiro e o segundo, ou no segundo, penso que está por aí a chegada dele", estimou o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Apesar de Mourinho considerar Ríos "um jogador único" no plantel dos 'encarnados', o colombiano não é, no entanto, o único caso clínico no plantel.

O lateral-direito Dedic "não está bem" e, embora não possa "dizer que está lesionado e 100% fora da competição", o treinador admitiu que "tem de ser gerido com 'pinças'" para estar disponível para os jogos mais importantes.

"O jogo com o Real Madrid, sem Dedic, é muito, muito difícil de encontrar uma solução de equilíbrio que possa jogar um jogo daquele nível. Portanto, até lá, temos de ir gerindo, como fizemos contra o Tondela, porque, efetivamente, ele tem um pequeno problema", reconheceu.

O Benfica recebe o Alverca no domingo, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

José Mourinho e o clássico: 'Seria melhor que o primeiro classificado perdesse'

Na ronda anterior, os 'encarnados' empataram 1-1 na visita ao Tondela, reduzindo para nove pontos a diferença para o líder FC Porto, que perdeu pela primeira vez na competição, na visita ao Casa Pia (2-1).

Em caso de vitória, a equipa orientada por José Mourinho garante que recupera 'terreno' relativamente a pelo menos um dos dois rivais que seguem na frente do campeonato, o FC Porto, que lidera com 55 pontos, e o Sporting, que segue atrás, com 51, mais seis do que os contabilizados pelos 'encarnados'.

Já o Alverca, orientado por Custódio Castro, segue na 10.ª posição, com 24 pontos que o posicionam, segundo José Mourinho, "na tranquilidade e não na pressão da luta pela permanência".

Disponível para a receção aos ribatejanos, mas ainda à procura da melhor forma está Rafa, reforço do clube no mercado de janeiro.

"Vai recuperando o seu tempo de ausência. Já fez dois jogos, 20 minutos num, 30 minutos no outro, eu diria que, com o tempo a passar, vai tendo mais minutos nas pernas e, amanhã [domingo], seguramente vai jogar", adiantou o treinador do terceiro classificado da I Liga.

Quem não vai jogar, por outro lado, é Lukebakio, que se encontra "ali no limite entre o sim e o não", mas que, na próxima semana, na visita ao Santa Clara, "se o processo decorrer normalmente, é um sim".

Situação diferente é a de Ivanovic, que custou, no verão, quase 23 milhões de euros e tem sido preterido, nos últimos jogos, por Anísio Cabral, jovem da formação dos 'encarnados', de apenas 17 anos.

"O Iva[novic] tem jogado pouco, mas tem estado sempre presente. Nunca ficou de fora de uma única convocatória. Utilizei-o quando achei que devia utilizar, quando foi um jogo que senti, pelas características do adversário, como foi o caso do Nápoles, que era o jogo ideal para as suas características e fui capaz de deixar de fora o Pavlidis", melhor marcador da equipa, justificou Mourinho.

José Mourinho não atira a toalha ao chão no campeonato: 'Vamos atrás deles!'
