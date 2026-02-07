Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 15:32

José Mourinho e o clássico: "Seria melhor que o primeiro classificado perdesse"

O Benfica joga este domingo contra o Alverca, mas com um olho no que vai acontecer na segunda-feira, no Dragão. Na conferência de imprensa de antevisão, José Mourinho foi questionado sobre o qual o resultado que prefere no FC Porto-Sporting e o treinador dos encarnados não teve dúvidas na resposta.

