Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de fevereiro de 2026 às 15:48

Mourinho aponta data para o regresso de Ríos e atira: "É um jogador com características únicas"

Richard Ríos tem desfalcado o Benfica nos últimos jogos, mas José Mourinho já apontou uma data possível para o regresso do colombiano à competição, na conferência de antevisão ao jogo com o Alverca.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)