Homem invade campo com bandeira LGBT durante Portugal-Uruguai

Um homem que segurava uma bandeira arco-íris invadiu o campo durante o jogo entre Portugal e o Uruguai do Mundial2022. O encontro decorre no estádio de Lusail, o maior dos oito do Mundial2022 e que tem capacidade para 88 mil pessoas.



O manifestante usava uma camisola azul onde se lia "Respeito pelas mulheres iranianas", atrás, e "Salvem a Ucrânia" à frente.



As equipas de segurança intervieram e retiraram o homem.



A competição tem sido envolta em controvérsia devido ao tratamento dado pelo Qatar à comunidade LGBT. Ao mesmo tempo, os protestos no Irão originados pela morte de Mahsa Amini continuam a decorrer.





