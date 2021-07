Há casos de recusa da vacina contra a Covid-19 no futebol

Há alguns casos identificados de agentes desportivos (jogadores, treinadores ou dirigentes) em Portugal que recusaram tomar a vacina contra a Covid-19, apurou Record. A Liga Portugal elaborou um plano de vacinação para os clubes profissionais – apresentado pelo presidente do organismo, Pedro Proença, no dia 8 deste mês, no Kick-Off 2021/22 –, de modo a que as competições decorram com alguma normalidade ao longo da temporada, e, segundo apurámos, apesar de este mesmo plano estar a decorrer dentro do que estava previsto, existe um número residual de casos de recusa à inoculação da vacina contra o novo coronavírus.



