Golo de Gül garante ao FC Porto play-off de acesso aos 'oitavos'

O golo do empate só chegou aos 90 minutos de jogo.

Um golo de Deniz Gül, aos 90 minutos, evitou hoje o desaire do FC Porto no reduto dos checos do Viktoria Plzen (1-1) e garantiu um lugar no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa em futebol.



Deniz Gül celebra golo contra o Plzen LUSA_EPA

A formação da casa, invicta na prova (dois triunfos e cinco empates), adiantou-se aos seis minutos, por Lukás Cerv, mas ficou com 10 aos 45+4, por expulsão de Matej Vydra, ao cometer um penálti que o espanhol Samu desperdiçou, aos 45+5.

Na classificação, e a meio da sétima e penúltima ronda da fase de liga, os 'dragões' passaram a contar 14 pontos, seguindo, provisoriamente, no sétimo lugar, que vale o apuramento direto, a selar em 29 de janeiro, na receção ao Rangers.