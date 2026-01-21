Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 08:12

Rui Borges fala em "sentimento de dever cumprido" após vitória sobre o PSG e atira: "A sorte dá trabalho"

O treinador do Sporting destacou o "sentimento de dever cumprido" após os leões terem surpreendido o campeão europeu PSG em Alvalade (2-1) no duelo da 7.ª jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

