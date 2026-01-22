Criança atingida na cabeça por máquina de tabaco aquecido no dérbi entre Oliveirense e Feirense

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Conselho de Disciplina da FPF multou o Feirense em 2.857 euros na sequência do comportamento incorreto dos seus adeptos no dérbi com a UD Oliveirense, disputado no Estádio Carlos Osório, no dia 11 de janeiro.



Jogadores do Feirense a festejar

Entre os vários incidentes referidos no mais recente mapa de castigos é mencionado que uma criança foi atingida na cabeça depois de uma máquina de tabaco aquecido ter sido arremessada da zona dos adeptos fogaceiros em direção aos apoiantes da Oliveirense, no final do jogo. "A mesma foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis", é descrito.

Noutro âmbito, o Conselho de Disciplina optou por arquivar o caso das duas cadeiras danificadas por um adepto do Feirense, uma vez que a Oliveirense já tinha chegado a acordo com o emblema de Santa Maria da Feira para a reparação dos danos.