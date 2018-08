Aboubakar bisou, Brahimi fez o terceiro, Corona marcou o quarto e o estreante Marius deu a mão cheia aos "dragões".

O FC Porto venceu este sábado o Desportivo de Chaves por 5-0, em jogo da I Liga portuguesa de futebol.



No Estádio do Dragão, o avançado camaronês Aboubakar fez os dois primeiros golos, aos 14 e aos 20 minutos, antes de o argelino Brahimi, aos 45, o mexicano Corona, aos 71, darem volume ao marcador. Depois de o flaviense João Teixeira ter sido expulso, aos 81, o ‘estreante’ Marius fez 5-0, aos 88.



O FC Porto, campeão nacional, junta-se no topo da tabela ao Benfica, que abriu a primeira jornada na sexta-feira vencendo o Vitória de Guimarães (3-2), ao Belenenses, que hoje bateu o Tondela (1-0), e ao Vitória de Setúbal, que ganhou ao Desportivo das Aves (2-0).