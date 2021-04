A equipa da SÁBADO foi testar o futebol sem fora de jogo

Tudo começou num canto. Alguém aliviou a bola com pouca força, um adversário apanhou-a e chutou para a área. A equipa da SÁBADO estava a subir e um avançado do Atlético Clube de Portugal ficou esquecido na frente e só teve de desviar de calcanhar para a baliza, fazendo o 2-0. Se este jogo estivesse a ser transmitido pela televisão, de certeza que alguém, em casa ou num café, iria gritar: "Fora de jogo!" ou "Ele estava ali acampado!" E era verdade. Mas não neste caso: aqui não há foras de jogo.



No final de abril de 2017, numa altura em que se falava na hipótese de abolir o fora de jogo no futebol, a equipa da SÁBADO foi até ao estádio da Tapadinha, em Lisboa, para medir forças com a equipa B do Atlético Clube de Portugal segundo as regras propostas por Marco Van Basten. O antigo campeão europeu (pela Holanda e pelo Milan) e director técnico da FIFA entre 2016 e 2018, defendia a implementação de várias medidas para mudar as regras do futebol, sendo as mais radicais o fim do fora de jogo e dos cartões amarelos.



Na semana passada, Van Basten, em entrevista à Sky Sports, voltou a esse tema: "Continuo curioso relativamente a isso, pois estou convencido que é uma má lei. Pelo menos gostaria de testar, para mostrar que o futebol também pode ser jogado sem a lei do fora de jogo. Estou convencido que seria melhor".