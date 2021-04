Rui Bragança medalha de bronze nos Europeus de taekwondo em -58 kg

Lutador português, quinto do ranking europeu, perdeu nas meias-finais diante do espanhol Adrián Vicente.

O português Rui Bragança terminou hoje em terceiro na competição de -58 kg dos campeonatos da Europa de taekwondo, em Sófia, ao perder nas meias-finais diante do espanhol Adrián Vicente.



Comité Olímpico de Portugal

O lutador do Benfica, quinto do ranking europeu, iniciou a prova com uma vitória frente ao holandês Adil Belkadi, por 11-2, assegurando um lugar nas meias-finais diante do búlgaro Daniel Ladzhev, por 14-5.

Na disputa pela presença na final, Rui Bragança, campeão da Europa em 2014 e 2016, foi derrotado pelo espanhol Adrián Vicente, por 21-11, arrebatando uma medalha de bronze na competição continental.

Nos Europeus, que decorrem até domingo, Portugal está ainda representado por Joana Cunha, em -57 kg, Renato Pereira, em -68 kg, que competem na sexta-feira, e por Júlio Ferreira, na categoria de -80 kg.

A capital búlgara vai ser ainda palco do torneio de qualificação olímpica, em 07 e 08 de maio, que apura os dois primeiros em cada categoria para os Jogos Tóquio2020.