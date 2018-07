O candidato às eleições do Sporting Frederico Varandas assumiu que José Peseiro se manterá como treinador dos "leões" se a sua lista for a vencedora das eleições marcadas para 8 de Setembro.

"José Peseiro é um homem competente. É o treinador do Sporting Clube de Portugal e será o meu treinador caso seja eleito", assegurou durante uma entrevista à Bola Branca, da Rádio Renascença. "Acho que é muito feliz a escolha de um treinador português, que conhece o futebol português, que sabe o que é jogar em campos como o do Tondela ou do Desportivo das Aves. Não é um técnico que chega e que conhece apenas o FC Porto e o Benfica", defendeu também.

Para o antigo director clínico do clube de Alvalade, o actual presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, demonstrou "coragem" ao escolher Peseiro, que já treinou os "leões". Chegou em 2004 e o futebol do Sporting encantou, mas não chegou para vencer. Numa semana, os "leões" perderam o campeonato para o Benfica e a final da Taça UEFA, frente ao CSKA Moscovo, disputada no Estádio de Alvalade. Peseiro saiu no início da temporada seguinte.

O técnico, de 58 anos, assumiu a equipa leonina por uma época (2018/19) e "possibilidade de prorrogação por mais uma", segundo a SAD comunicou à CMVM e após José Sousa Cintra ter anunciado durante a semana a saída do sérvio Sinisa Mihajlovic.