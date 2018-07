Ironia ou mau gosto? A dúvida fica após a leitura de uma carta remetida a 10 de Maio pela anterior comissão executiva do Sporting, liderada por Bruno Carvalho, à Holdimo de Álvaro Sobrinho, que pediu à equipa de gestão várias esclarecimentos relativos à situação financeira do clube e ao relacionamento entre aquela equipa e os jogadores de futebol, após os comentários que o então presidente tinha feito no Facebook, no final do jogo entre o Atlético de Madrid e o Sporting, que terminou com a derrota dos "leões" por 2-0.A carta da Holdimo - que tentou marcar uma assembleia geral de accionistas, mas sem sucesso, uma vez que o então presidente da mesa da assembleia geral da SAD, João Sampaio, negou essa possibilidade - foi endereçada à SAD a 10 de Abril. Um mês depois, a reposta da comissão executiva começou assim: "Em primeiro lugar, queremos demonstrar a nossa felicidade por verificar que V.Exa se encontra em tão boa forma que lhe permitiu enviar-nos uma documentação em prosa digna dos Lusíadas de Luís de Camões".Logo em seguida, o documento assinado, pelos administradores da SAD do Sporting, refere ser um "regozijo verificar que ao mesmo tempo que tem gravíssimos problemas em diversos países", a Holdimo, ou seja Álvaro Sobrinho, "dedica um pouco do seu tempo ao investimento feito na Sporting SAD".Bruno de Carvalho e os seus colegas de administração decidiram não responder directamente ao que lhe era solicitado. Por exemplo, quando a Holdimo pediu à SAD uma "descrição completa, factual e pormenorizada de todos os actos relevantes praticados" pela administração e outros membros dos órgão sociais após o jogo Atlético de Madrid-Sporting, a administração de Bruno de Carvalho respondeu: "Todos os assuntos que se referem aos acontecimentos após o jogo são do domínio público, pelo que qualquer serviço de cliping ou similar lhe será bastante útil".Bruno de Carvalho, recorde-se, recorreu à sua página do Facebook para tecer críticas à exibição de vários jogadores do Sporting após a derrota desta quinta-feira, por 2-0, no reduto do Atlético de Madrid. "De 11, em vez de 22 como queria, fomos nove, muitas vezes, e isso paga-se caro", atirou Bruno de Carvalho, que antes tinha apontado à desconcentração dos dois centrais. "Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam. E o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso a não ser (e não é pouco) marcar", acrescentou o dirigente máximo leonino.Outro exemplo: a empresa de Álvaro Sobrinho pediu cópias de qualquer correspondência em suporte físico ou digital trocada entre membros da administração da SAD e advogados do clube, presidente da mesa da assembleia geral ou com terceiros. A SAD respondeu: "Este tipo de pedidos são da exclusiva responsabilidade da polícia ou do Ministério Público".Os então administradores decidiram partir para o ataque, questionado directamente a Holdimo: "A que se dedica a Holdimo?"; "De onde provieram os 20 milhões que a Holdimo fez entrar nesta sociedade no mandato do engº Godinho Lopes?"; "É ou não verdade que financiaram e apoiaram o candidato Madeira Rodrigues nas eleições de 2017?". E para finalizar, um pedido: "Por tudo isto, agradecíamos que nos fossem enviadas todas a trocas de comunicações, seja email, sms, WhatsApp, ou similares, com o engº Godinho Lopes, Madeira Rodrigues, Rogério Alves, Jaime Marta Soares, Nuno Correia da Silva e todos os outros putativos candidatos ao clube".