Comissão de Gestão e Administração da SAD do clube teme um buraco financeiro no Sporting, provocado pela administração liderada por Bruno de Carvalho.



As próximas semanas não se adivinham fáceis para o Sporting. Dois meses depois do ataque à academia de Alcochete, a destituição do Conselho Directivo - e suspensão de Bruno de Carvalho - e saída de alguns dos jogadores mais utilizados dos últimos anos, o Sporting viu-se com a corda ao pescoço a nível financeiro. Segundo avança o Correio da Manhã esta quarta-feira, o clube de Alvalade deve, neste momento, 40 milhões de euros a fornecedores.



As contas são da Comissão de Gestão e Administração da SAD do Sporting que assumiu a ldierança do clube há pouco mais de uma semana, mas este resultado é apenas provisório, podendo ser ainda mais grave. De acordo com o matutino, o levantamento de dívidas está ainda numa fase embrionária e os atuais dirigentes temem um buraco financeiro no Sporting, provocado pela gestão liderada por Bruno de Carvalho, seja ainda maior.