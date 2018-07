O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, terá "comprado" de forma ilegal um fígado para o ex-jogador Eric Abidal, em 2012, escreve o jornal El Confidencial esta quarta-feira.Durante uma investigação sobre o envolvimento de Rosell em processos de branqueamento de capitais, a juíza encarregue do caso decidiu abrir um processo separado depois de, em 2017, terem sido interceptadas quatro chamadas pela Guarda Civil e pela Polícia Nacional,A notícia tem por base quatro escutas feitas pela Guardia Civil e a Polícia Nacional ao antigo líder dos blaugrana, quando investigavam o envolvimento de Rosell em processos de branqueamento de capitais. Gravado no dia 20 de Abril de 2017, pelas 15h58, Rosell atende uma chamada de um número desconhecido, que havia ligado para dizer que tinha comentado uma notícia sobre as declarações de Abidal ao jornal Sport. Nesse artigo, o ex-jogador culpou Rosell pela sua saída do Barcelona."Vamos ver uma coisa, é que não [imperceptível], Sandro… é que ele [Abidal] foi contra nós… comprámos um fígado ilegal para este tipo", disse o número desconhecido. "E dissemos que era do primo dele, que era do primo! Pagámos os dois anos de contrato, o que restava", continuou. Face a estas frases, Rosell respondeu "sim" três vezes.Em todas as escutas, Rosell admite a compra do órgão. As provas foram entregues ao Ministério Público.A Fundação Eric Abidal emitiu um comunicado em que nega "categoricamente" que o fígado que o antigo jogador do Barcelona, actual director desportivo culé, recebeu em 2011 tenha sido adquirido no mercado negro."Todo o processo do transplante foi feito de acordo com os procedimentos e protocolos estabelecidos. A fundação Eric Abidal lamenta que se coloque causa a honorabilidade de todos os implicados no processo, a quem Eric Abidal dedica grande admiração e deixa um enorme agradecimento, especialmente ao dador, o seu primo Gerard", pode ler-se no comunicado.Fonte do Barcelona, contactada pelo jornal catalão Sport, também desmentiu "categoricamente que tenha havido alguma ilegalidade no tratamento, operação e transplante" do antigo jogador.Recorde-se que o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, estará a ser investigado pelas autoridades espanholas depois de ter sido apanhado em escutas telefónicas a admitir a compra do fígado para o antigo jogador, que foi diagnosticado com um cancro, em 2011.