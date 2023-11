Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Frederico Morais: "No Havai, fui contra uma rocha e levei 14 pontos na cabeça e nas costas. Fiquei todo esburacado"

Frederico Morais pode usar mais de 20 pranchas por ano - "depende dos tipos de mar". Guarda as especiais, ligadas a boas performances, como a da vitória sobre Kelly Slater ou a do 2º lugar em Jeffreys Bay, em 2017 (o melhor resultado de sempre de um português no Mundial). Poucos dias depois de se ter apurado novamente para a elite do surf, Kikas falou com a SÁBADO sobre os seus objetos mais marcantes, dos troféus à câmara que o pai usava para o filmar em miúdo.