Surf: como Kika se tornou campeã do mundo de juniores

Fez a sua prova e ficou nos últimos cinco minutos a desejar que a adversária não fizesse melhor. O mar ajudou e Francisca Veselko repetiu o feito de Vasco Ribeiro (vencedor em 2014). Depois dos êxitos do surf masculino, parece que agora é a vez das mulheres. Afinal, Teresa Bonvalot também está em grande e vai ser a primeira portuguesa a conseguir chegar ao circuito mundial, onde estão as 16 melhores. A estreia é a 29 de janeiro, no Havai.