Jude Bellingham. Novo ídolo do Real Madrid é filho de um "Ronaldo amador"

Cresceu a ver o pai marcar golos em catadupa nas divisões amadoras e bateu vários recordes de precocidade: com 15 anos chegou aos sub-23 do Birmingham e aos 19 já marcava por Inglaterra no Mundial. Perfeccionista, depois dos jogos não consegue dormir.



Os golos

A estreia

Nas primeiras quatro épocas como profissional (Birmingham e Borussia Dortmund), o médio marcou 28 golos. Agora no Real Madrid (custou €103 milhões), soma 10 golos em 11 jogos, batendo o recorde de Cristiano Ronaldo na Liga espanhola no seu ano de estreia (CR7 fez 7 golos em 8 jogos e Bellingham tem 8). Na Champions, marcou a Nápoles e Union Berlim.