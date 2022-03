Francisco J. Marques visa o 'Putin de Lisboa' devido a pedido de medição de temperatura

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, criticou o facto de ter sido pedida a medição de temperatura à comitiva do clube na chegada a Lisboa, cidade onde joga amanhã frente ao Sporting, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O dirigente portista criticou o procedimento por se dever a um voo que não saiu de Portugal, referindo-o como o "Putin de Lisboa", tendo sido criticado pela referência à guerra na Ucrânia.





"O Putin de Lisboa. O FC Porto viajou hoje em voo charter do Porto para Lisboa. À chegada, a equipa dirigiu-se para o autocarro e quando se preparava para seguir para o hotel foi informada que as autoridades do aeroporto queriam proceder à medição da temperatura de toda a comitiva. Estamos a falar de um voo charter e doméstico, só com pessoas do FC Porto. Depois de muitos protestos e perante a ausência de quem quer que fosse para proceder à medição da temperatura, a polícia assumiu a responsabilidade e permitiu a saída da comitiva do FC Porto. A equipa já está no hotel e não são estas patetices de um qualquer Putin lisboeta que vão afetar a equipa. O objetivo para amanhã é o de sempre, manter a chama de 40 anos disto, com muitas vitórias, muitas conquistas e muito orgulho no FC Porto", pode ler-se em publicações feitas no Twitter.Após a publicação, foram várias as críticas devido à referência a Vladimir Putin, com o diretor de comunicação do FC Porto a apagar a publicação. Segundo o Record, o Sporting passou por procedimento idêntico no sábado, no regresso da Madeira, depois do jogo com o Marítimo.