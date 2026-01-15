Francesco Farioli e o triunfo frente ao Benfica: "O ADN do FC Porto esteve em campo"

As declarações do treinador dos dragões após a vitória nos quartos de final da Taça de Portugal.

O FC Porto levou a melhor sobre o Benfica no Dragão, por 1-0, e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.

Após a partida, Francesco Farioli analisou a exibição dos seus jogadores e considerou que, apesar do Benfica ter criado algumas boas oportunidades, o resultado acabou por ser merecido.

"Foi uma semana especial por muitos motivos. E já disse isso aos jogadores. Os dias que passámos no Algarve foram fantásticos, com uma ótima energia, e acho que hoje mostrámos isso em campo. Um jogo muito complicado e sabíamos disso, houve muita qualidade. Vencer um jogo como o de hoje é especial, a festa, o celebrar com os adeptos. Agora temos de colocar a mente numa banheira de gelo, acalmar e no domingo teremos um jogo muito importante", começou por analisar, em declarações à Sport TV.

Em que medida este jogo foi diferente daquele do campeonato? "Foi o que mencionei ontem, era o que esperávamos. Um jogo com muitos outros jogos dentro. Acho que jogámos bem, controlámos e acho que até merecíamos marcar outro golo. Na 2.ª parte precisámos de sofrer um pouco e defendemos bem. O Benfica teve uma boa oportunidade para voltar ao jogo, mas contra uma equipa deste nível é normal conceder algumas oportunidades. Acho que foi uma exibição muito positiva de todos os jogadores e o ADN deste clube esteve dentro de campo. Grande atmosfera. Muito agradecido aos adeptos".

FC Porto tem sido forte nas bolas paradas e hoje volta a marcar assim... "São uma parte importante do jogo. Antes do golo, já tínhamos conseguido duas ou três bolas paradas consecutivas. E acho que o Benfica também conseguiu algumas boas oportunidades em bolas paradas. Na 2.ª parte o jogo mudou ligeiramente e quando precisámos de sofrer, sofremos. Enquanto equipa. E tivemos algumas dificuldades. Mas fizemos um bom jogo e este é um grande resultado".

Foi difícil convencer o Kiwior a ser lateral-esquerdo? "O Thiago [Silva] chegou com uma condição física muito boa, fez muitos jogos no Brasil. Entrou muito bem na equipa, esteve bem com bola, defensivamente fez um jogo fantástico. Ajudou com a liderança, com a sua calma. Estamos felizes por ele e vai ser preciso, até porque parece que o Jan [Bednarek] pode ter problemas no próximo jogo".

À RTP:

Mourinho disse que a melhor equipa perdeu. Concorda? "Não. Neste caso, não concordo. Normalmente concordo com Mourinho, mas neste caso merecemos este resultado. Estivemos perto de sofrer um golo, mas na 1.ª parte tivemos duas ou três boas oportunidades. Claro que o Benfica pressionou, é uma boa equipa, mas diria que no seu todo foi uma vitória merecida. Se marcassem, o golo até teria sido anulado".

Em que medida foi bom para si passar às meias-finais depois de renovar o contrato? "São duas coisas distintas. A renovação do contrato é algo que se deveu ao trabalho realizado até agora. Olhamos para um futuro em conjunto, com o desejo de trabalhar em equipa. E sem dúvida que a vitória de hoje deixa uma excelente sensação. Estádio cheio...".

Aposta em Thiago Silva é para manter? "Fez um jogo muito bom. Tem muita experiência, qualidade, capacidade de liderança. Sabíamos que nos daria um boost de qualidade, que seria uma mais-valia para a equipa. Estamos muito satisfeitos com o seu desempenho e olhamos já para o próximo jogo em Guimarães, contra uma equipa que acaba de vencer um troféu".

É importante este triunfo para o que aí vem no campeonato? "São duas coisas diferentes. Estamos aqui a falar da Taça, o campeonato é outra coisa. Temos de pegar no que fizemos de positivo hoje. No fundo, o ADN do FC Porto esteve presente neste jogo, especialmente na 1.ª parte. Todos os adeptos se recordarão deste jogo. Os festejos de todo o estádio foram fantásticos. É isto que queremos implementar, é este espírito que queremos manter. Estas boas sensações serão muito importantes nesta 2.ª volta, que será longa e com jogos muito importantes. Vamos seguir o nosso caminho, a nossa jornada".

Lesão de Bednarek é grave? "Não sabemos. Amanhã vamos avaliar a situação".