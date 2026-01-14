FC Porto vence Benfica e está nas meias finais da Taça de Portugal

Um T5 nas Avenidas Novas, 1 milhão no banco e 700 mil de dívidas. A declaração de Cotrim Figueiredo
Marco Alves
Golo de Bednarek aos 15 minutos deu a vitória aos dragões.
O clássico entre o FC Porto e o SL Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, contou com apenas um golo, aos 15 minutos, do portista Jan Bednarek, marcado na sequência de um canto cobrado por Gabri Veiga. E marca também a passagem dos dragões às meias finais da competição.
O FC Porto junta-se assim ao Torreense e ao Fafe na próxima fase da Taça de Portugal, faltando apenas apurar uma equipa, que será conhecida a 4 de fevereiro, após o jogo entre o Sporting - atual detentor do troféu - e o AVS.