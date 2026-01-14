Sábado – Pense por si

FC Porto vence Benfica e está nas meias finais da Taça de Portugal

Renata Lima Lobo 22:54
Golo de Bednarek aos 15 minutos deu a vitória aos dragões.

O clássico entre o FC Porto e o SL Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, contou com apenas um golo, aos 15 minutos, do portista Jan Bednarek, marcado na sequência de um canto cobrado por Gabri Veiga. E marca também a passagem dos dragões às meias finais da competição.

O FC Porto junta-se assim ao  Torreense e ao Fafe na próxima fase da Taça de Portugal, faltando apenas apurar uma equipa, que será conhecida a 4 de fevereiro, após o jogo entre o Sporting - atual detentor do troféu - e o AVS.

