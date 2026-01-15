Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica diz que adeptos foram "obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado" no Dragão

Record 07:57
As mais lidas

Águias emitiram comunicado após derrota com o FC Porto para a Taça de Portugal.

Após a derrota com o FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal , o Benfica emitiu um comunicado no qual denuncia que os seus adeptos foram sujeitos a um "tratamento vergonhoso" no acesso ao Estádio do Dragão, anunciando que vai "apresentar uma queixa formal à FPF". As águias dizem que os adeptos "foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado", um procedimento que dizem ter tido como objetivo "a humilhação dos benfiquistas". 

Adeptos do Benfica no Dragão
Adeptos do Benfica no Dragão

O comunicado do Benfica na íntegra: 

"O Sport Lisboa e Benfica vai apresentar uma queixa formal à Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do tratamento vergonhoso a que foram sujeitos os seus adeptos no acesso ao Estádio do Dragão.

Os adeptos do Benfica foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado, num procedimento que não se encontra previsto em qualquer regulamento e que teve como único propósito a humilhação dos benfiquistas, entre os quais se encontravam várias pessoas de idade avançada.

Em consequência destes atrasos deliberados, muitos adeptos só conseguiram aceder aos seus lugares já com a segunda parte em curso.

Trata-se de um comportamento absolutamente inaceitável por parte dos responsáveis de segurança do Futebol Clube do Porto, que, infelizmente, se tem tornado prática reiterada sempre que o Sport Lisboa e Benfica disputa jogos neste estádio".

Artigos Relacionados
Tópicos taças Queixa Futebolista Futebol Sport Lisboa e Benfica Estádio do Dragão Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Benfica diz que adeptos foram "obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado" no Dragão